Stafettuttak skaper hodebry

Stafetten, der Norge er tittelforsvarere, går først fredag. Det betyr at Eckhoff og resten av landslagsledelsen fortsatt har godt med tid til å sette sammen et slagkraftig mannskap. Innledningen på VM har samtidig gitt mer å tygge på med hensyn til uttaket.

– Jeg har ingen fasit å gi dere nå, men jeg sitter med en litt blandet følelse selv også, med tanke på hvordan vi skal gjøre dette best for laget, sa Eckhoff til NTB etter søndagens jaktstart.

Der fikk han se Tiril Eckhoff og Hilde Fenne trøble veldig på standplass, mens Marte Olsbu og Kaia Wøien Nicolaisen slo tilbake etter svak innsats på sprinten.

Mer åpent enn før VM

Nettopp Fenne, Olsbu, Eckhoff og Wøien Nicolaisen utgjorde laget da det ble en kruttsterk tredjeplass på verdenscupstafetten i Ruhpolding i januar. Da brukte kvartetten kun ett ekstraskudd underveis, hvilket kun har skjedd én eneste gang før i verdenscupsammenheng.

Olsbu, Eckhoff, Wøien Nicolaisen og Fenne kom følgende til VM i Hochfilzen med gode kort på hånda med hensyn til å få gå VM-stafetten. De tre førstnevnte synes fortsatt temmelig sikre på å få sjansen.

Spørsmålet er hvem som blir fjerde kvinne på laget. Fenne har ikke lyktes så langt i VM. Fanny Horn Birkeland gjorde heller ingen god sprint, og måtte se jaktstarten fra sidelinja. Marion Rønning Huber er sjette kvinne i VM-troppen.

– Vi skal gjøre det vi kan for at vi har et godt stafettlaget, og at de som er aktuelle får den tryggheten de trenger, sier landslagstrener Stian Eckhoff.

– Er stafettlaget mer åpent nå enn før dere kom hit til Hochfilzen?

– Det hadde i hvert fall vært veldig enkelt hvis det var fire som skilte seg ut, så det er klart det er åpent, svarer han.

Har ennå tid

Idrettssjef Morten Aa Djupvik innrømmer også at stafettuttaket ikke gir seg selv.

– Vi har gjennomført noen konkurranser her i VM, og så har vi en normaldistanse på onsdag som vi må eller skal bruke. Det er flere alternativer. Jeg har ikke så mye svar akkurat i dag. Det er ikke helt klart hvordan laget blir, sa han til NTB søndag.

Laget til onsdagens normaldistanse er heller ikke offentliggjort. At Tiril Eckhoff, Marte Olsbu og Kaia Wøien Nicolaisen får gå, synes sikkert.

– Jeg kommer til å sette meg ned i kveld sammen med Steinar (Mundal) og Morten (Aa Djupvik) for å ta en diskusjon. Da blir det en totalvurdering rundt det som skal skje også videre i VM, sier landslagstrener Eckhoff om laguttaket.

At Norge til syvende og sist skal stille slagkraftig på stafetten, har han stor tro på.

– Heldigvis er det ikke stafett før på fredag, og det er mye som kan snu før det. Det så vi på Marte Olsbu i dag (på jaktstarten), sa han.

