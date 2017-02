Sjipulin slår tilbake mot dopingmistanken

– Jeg støtter en ren idrett, og jeg er selv 100 prosent ren. Det samme tror jeg også lagkameratene mine kan si om seg selv. Det er veldig viktig for oss å være rene utøvere, sa Sjipulin under en pressekonferanse mandag.

Så langt har Sjipulin vunnet én bronsemedalje i årets skiskytter-VM. Den kom da Russland ble nummer tre på mixedstafetten.

29-åringen er ikke imponert over fjorårets mye omtalte dopingrapport.

– Det var litt som å lese en bok eller å se en storfilm. Jeg fant ingen harde beviser.

En kommisjon ledet av canadiske Richard McLaren kom fram til at over 1000 russiske utøvere var involvert i et statlig styrt dopingprogram mellom 2011 og 2015. I tillegg skal prøveresultater ha blitt tuklet med under Sotsji-OL i 2014.

31 skiskyttere er nevnt i rapporten. Så langt er tre russiske utøvere blitt suspendert av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Jeg håper på en rettferdig etterforskning, sier Sjipulin.

(©NTB)