Rekdal til Eurosport

– For meg er dette en meget spennende mulighet. Jeg er glad for at Eurosport kom på banen etter jeg ga meg i Vålerenga og var så tydelige på at de ønsket meg i en slik jobb. Dette var det beste tilbudet, selv om jeg også har fått flere andre tilbud de siste dagene. Nå retter jeg fokus fremover og gleder meg voldsomt til første serierunde, sier Kjetil Rekdal.

Han sluttet nylig som sportssjef i Vålerenga.

– Målet vårt har vært å finne en ekspert som har bakgrunn både som spiller og trener på toppnivå, og som gjerne også har internasjonal erfaring. Når det ble klart at Kjetil var ledig på markedet, var det bare å snu seg rundt. Jeg har hele tiden ønsket meg en med stor fagkompetanse i vårt studio. Derfor er det svært gledelig å kunngjøre at Kjetil Rekdal blir vår fotballekspert, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery Networks, Jan-Erik Aalbu.

Rekdal spilte i sin tid hele 83 landskamper for Norge. Han scoret 17 mål. Som trener har 48-åringen vært innom Vålerenga (to perioder), Lierse, Kaiserslautern og Aalesund.

I en lang spillerkarriere var Rekdal innom klubber som Molde, Mönchengladbach, Lierse, Molde, Rennes, Hertha Berlin og Vålerenga.

(©NTB)