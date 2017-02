Neteland synes 16.-plassen var solid

– Det var en veldig solid utforomgang i denne kombinasjonen. Jeg kan vel ikke si annet enn at jeg leverer en helt grei slalåm heller. Jo, dette var solid, sa bergenseren Bjørnar Neteland til NTB etter at kombinasjonen var avgjort.

– Jeg har ikke kjørt så mye slalåm i det siste, så jeg kan ikke forvente så mye mer enn å bli liggende halvannet sekund bak Hirscher. Det er bra, la han til.

Hirscher tok sølvet i kombinasjonen bak sveitseren Luca Ärni. Ned til Neteland skilte det ikke mer enn 1,36 sekund. Det lever han godt med.

– Jeg er fornøyd. Det er litt bittert at jeg tapte litt tempo og litt for mye tid nederst, men det er også det eneste å trekke for, sa Fana-kjøreren.

– VM nærmer seg slutten, får du flere oppgaver?

– Jeg håper å få kjøre storslalåmen. Det har i alle fall vært snakk om det, men foreløpig er det litt usikkert. Jeg må vente og se hva sjefene sier. Jeg er klar hvis jeg får muligheten.

– Formen er stigende etter forkjølelsen, så dette kan bli bra, svarte han.

– Hvordan vil du karakterisere VM-innsatsen din til nå?

– Jeg har gjennomført en helt grei super-G og en helt all right dag i kombinasjonen. Dette gir mye motivasjon til å satse videre, sa Bjørnar Neteland til NTB.

(©NTB)