Michael Buffer klar for nok en Brækhus-kamp

Han bekrefter det i en twitter-melding mandag: "This week off then to @VisitOSLO Norway for UNDEFEATED @1LadyCecilia defense of her UNDISPUTED WORLD TITLES! #LetsGetReadyToRumble", tvitret ham.

Buffer ble kjent gjennom flere VM-kamper med uttrykket som han faktisk har patent på.

Han var også ringannonsør da Brækhus banket franske Sophie Mathis i oktober i fjor. Det var første gang at 71-åringen gjestet Norge. Nå er han klar nok en gang.

Cecilia Brækhus forsvarer alle sine VM-belter mot svenske Klara Svensson.

Kampen skulle egentlig ha gått av stabelen 28. januar, men kampen måtte utsettes fordi Brækhus hadde pådratt seg influensa.

