Kalla om Johaug: – Jeg lider med henne

Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.

Da ønsket ikke Kalla, som tidligere har uttrykt sin støtte til Johaug, å kommentere saken, men nå har den svenske skistjernen delt sine synspunkter med Expressen.

– Jeg lider med henne, det har jeg gjort hele tiden. Hun er en god venn og konkurrent, og det har vært en fryktelig situasjon – det verste en idrettsutøver kan oppleve, sier Kalla til den svenske avisen.

– Samtidig har jeg tillit til at de som har etterforsket det har gjort det på riktig måte. Jeg er glad for at det har kommet en dom, så vi alle har noe å forholde oss til.

Støtte fra svensk trener

– Er 13 måneder en rimelig straff?

– Jeg kan ikke spekulere i om det er riktig eller galt. Jeg stoler på dem som har kommet med dommen.

Johaug har også fått støtte fra Kallas landslagstrener, Ole Morten Iversen.

– Jeg synes det er veldig urettferdig, sa Iversen til Expressen fredag.

– Det har jo blitt forklart – og det tror jeg på – at det handler om slurv og ikke bevisst juks. Men straffen blir nå likestilt med noen som virkelig har dopet seg med hensikt.

– Personlig synes jeg absolutt at Therese burde fått være med i VM. Denne straffen er mye strengere enn hun fortjener. Det er bare tragisk, hele historien.

13 måneder

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

