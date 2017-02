Jansrud blir i St. Moritz

Vinstra-alpinisten har slitt med sykdom den siste tiden. Mandag valgte han å stå over slalåmdelen i superkombinasjonen.

Nå skal han se an tilstanden med landslagets helseteam. Jansrud er et aktuelt kort for lagkonkurransen tirsdag og storslalåmen fredag.

Han lå på sjetteplass etter utfordelen i superkombinasjonen. Landslagslege Marc Strauss mente det var riktig av Jansrud å hoppe av før slalåmen.

– På grunn av helsetilstanden er det ikke forsvarlig at han stiller. Han trenger hvile nå, sa Strauss til NTB da det var klart at fartskongen ikke kom til å fullføre VM-konkurransen.

Han la til at det blir tatt en ny vurdering mandag kveld vedrørende tirsdagens lagkonkurranse.

