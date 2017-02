Ingen avklaring rundt Ibrahimovics fremtid

I sommer holdt den svenske superstjernen en hel fotballverden på pinebenken da han kom med kryptiske drypp med hensyn til hvor veien skulle gå videre fra Paris Saint-Germain.

Svaret var Manchester United, hvor han signerte en ettårskontrakt. Den kan forlenges med ytterligere 12 måneder, dersom Ibrahimovic utløser visse klausuler gjennom sine prestasjoner. Hva disse klausulene innebærer har ikke kommet fram, men ifølge spissen, som har scoret 20 mål for United så langt, er kravene allerede innfridd.

Det betyr imidlertid ikke at noen kontraktsforlengelse er signert.

– Klausulen er innfridd, men det er ingenting som er avklart fra min side. Vi må vente og se hva som skje, sa Ibrahimovic etter 2-0-seieren mot Watford lørdag, ifølge Guardian.

Optimistisk Mourinho

Manager José Mourinho gikk tidligere i vinter langt i å antyde at Ibrahimovic var klar for en ny sesong i Manchester United. På pressekonferansen før kampen mot Watford kunne imidlertid portugiseren opplyse om at ingenting var klart ennå.

– Jeg trenger ikke at han skriver under på en ny kontrakt. Jeg er overbevist om at han kommer til å bli. Han kom hit for to år. Det første året blir nok ikke helt som han ønsket, siden han er veldig ambisiøs, men alle andre mener at det første året går bedre enn forventet, sa Mourinho.

Eldst

35-åringen er den eldste spilleren som har scoret minst 15 seriemål i løpet av én sesong i Premier League. I fire av de fem siste sesongene har han rundet 20 seriemål.

– Jeg har et mål i hodet mitt, men jeg kommer ikke til å røpe det. Jeg er ikke der ennå, har Ibrahimovic tidligere uttalt til Sky Sports.

Ibrahimovic og Manchester United møter Saint-Étienne i europaligaen torsdag.

(©NTB)