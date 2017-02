Hannover opp til annenplass med Fossum på benken

Det var østerrikeren Martin Harniks to mål for hjemmelaget som sikret tre nye poeng etter at Bochum hadde tatt en tidlig ledelse ved Johannes Wurtz.

Stuttgart ligger best han til opprykk til 1. Bundesliga. Laget er tre poeng foran Hannover. Eintracht Braunschweig holder tredjeplassen ytterligere to poeng bak.

Det er de to beste som rykker direkte opp, treeren må ut i kvalifisering mot lag nummer 16 i den øverste serien.

