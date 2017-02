Fotballsupporter skutt i hjel foran Rio-derby

Ifølge politiet ble sju andre skadd. Den 28 år gamle mannen døde etter å ha blitt truffet i brystet av flere skudd. Voldelighetene skjedde da de to lagenes tilhenger barket sammen utenfor Nilton Santos stadion i byen som for under seks måneder siden huset de olympiske sommerlekene.

Situasjonen for en av de sju skadde skal være alvorlig, opplyser politiet. Ifølge politirapporten skal skuddene ha blitt løsnet fra et kjøretøy.

Politiet i Rio de Janeiro sliter for tiden med at familiemedlemmer til polititjenestemennene har demonstrert og krevd bedre arbeidsforhold for politiet.

Til tross for at politiet sier at demonstrasjonene – som oftest har vært blokade av flere politistasjoner – ikke hindret politiets arbeid i forbindelse med skyteepisoden, gikk brasilianske myndigheter mandag ut og sa at uroen hadde gått ut over sikkerheten dagen før.

Ifølge brasilianske medier er antallet polititjenestemenn på jobb under arrangementer og fotballkamper betydelig lavere enn det som er nødvendig.

