Flyktingelaget årets inspirasjon

Den prestisjefylte Laureus-gallaen holdes i Monaco tirsdag. Kenyanske Tegla Loroupe ledet flyktninger fra Syria, Sør-Sudan, Etiopia og Kongo-Kinshasa under OL.

– Denne utmerkelsen deler vi med de 65,4 millioner mennesker rundt om i verden som er på flukt. Hver og en av laget ti medlemmer har overvunnet motgang og klart vanskeligheter som ikke går han å forestille seg, men likevel stilte til start i OL. Vi var ikke i Rio for å vunne medaljer. Vi var der for gjennom idretten å hjelpe IOC og UNHCR og sende et buskap om håp til mennesker i veden, sier Loroupe i en pressemelding.

(©NTB)