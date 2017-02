Fanny føler med «rivalen»

Tiril Eckhoff, Marte Olsbu og Kaia Wøien Nicolaisen var sikre kort på laget til onsdagens 15-kilometer i Hochfilzen. Den siste plassen sto mellom Horn Birkeland og Fenne. Landslagsledelsen falt ned på førstnevnte.

– Jeg synes synd på Hilde, men uttak er uttak. Det er vel alltid noen som blir skuffet, sier Horn Birkeland til NTB.

Selv hadde hun avskrevet muligheten for å få gå flere konkurranser i VM etter 72.-plassen på fredagens sprint. Der ble det fire strafferunder.

– Jeg trodde faktisk ikke jeg skulle få gå flere skirenn. Men det kommer en stafett på fredag som det må gjøres et uttak til, og da vil de vel teste meg en runde til for å se om jeg har sjanse til å ta den plassen. Jeg skal gripe muligheten, sier 28-åringen.

Blanke ark

Nedturen på sprinten har hun etter beste evne forsøkt å legge bak seg. Resepten har vært rolige skiturer i området rundt VM-byen Hochfilzen, og søndag sto hun langs løypa og heiet fram lagvenninnene på jaktstarten.

– Jeg var veldig skuffet på fredag og kjenner at man får ikke de største forventningene inn mot det neste løpet. Men det er blanke ark, og jeg må bare forberede meg best mulig, sier Horn Birkeland.

– Det gjelder ikke å grave seg helt ned, og jeg sa til trenerne allerede fredag kveld at jeg skulle forberede meg best mulig som en god reserve, tilføyer hun.

28-åringen går sitt sjette verdensmesterskap. Det kan bli avgjørende når stafettuttaket skal gjøres.

– Hilde har gjort flere gode stafetter i år, mens jeg har vært med i dette gamet lenge. Jeg føler uansett at den som har gjort den beste totalinnsatsen bør få gå. Vi skal ha det sterkeste laget på start, sier Horn Birkeland.

Vanskelig valg

28-åringen tror hun før onsdagens normaldistanse ligger et hestehode bak Fenne i kampen om den fjerde plassen på VM-stafetten.

– Ja, jeg tror jeg må prestere i morgen for å få gå. Jeg har veldig lyst til å gå. Det skal jeg innrømme, smiler Horn Birkeland.

Landslagstrener Stian Eckhoff sier følgende om valget som ble gjort mellom Fenne og Horn Birkeland til onsdagens normaldistanse:

– Hilde har gjort to kjempegode stafetter så langt i år, og det er det hun har av resultater inn mot dette mesterskapet. Fanny har én topp ti-plassering i verdenscupen, og når vi da skal gi én av dem en sjanse til, gir vi Fanny den.

Stafettuttaket forskutterer han ikke.

– Det er ingen av dem som har overbevist så langt i VM, det må vi være ærlige på. Fanny gikk samtidig en god stafett i Antholz, og Hilde gikk to kjempegode stafetter tidligere i vinter. Nå gjelder det å trygge begge to, og deretter gjøre et valg utover i uka.

Kvinnestafetten i Hochfilzen går fredag.

