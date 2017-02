Ernst om sponsoravhopp: – En av konsekvensene vi visste ville komme

Utstyrsgiganten Fischer har benyttet seg av en antidoping-klausul og bryter kontrakten med Therese Johaug. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Johaugs manager Jørn Ernst forteller til NTB at de hele tiden har vært klar over at utstyrsgiganten kunne komme til å si opp kontrakten.

– Det er en av de konsekvensene vi har visst ville komme.

Må forholde seg til avgjørelsen

– Så da er det bare å forholde seg til det og komme i dialog med Fischer når suspensjonen opphører, forteller han.

– Har dere fått signaler om at noen andre sponsorer vil benytte seg av samme klausul?

– Vi har ikke fått noen signaler fra noen andre, men alle sponsorene har en slik klausul i kontrakten, bekrefter Ernst overfor NTB.

Kan gjenoppta samarbeidet

Han forteller videre at han ikke har snakket med de ansvarlige i Fischer, men Tanja Winterhalder, markeds- og presseansvarlig i Fischer i Norden, forteller til TV 2 at de etter at dopingdommen har opphørt kan forhandle om å jobbe sammen igjen.

Johaug er utestengt i 13 måneder etter å ha testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

