City vant kontrollert på sørkysten

Med sin tredje strake seier bykset City opp til annenplass i Premier League. De lyseblå utnyttet serieleder Chelseas poengtap (1-1 mot Burnley) og reduserte luken til åtte poeng.

Det var en fortjent borteseier etter scoring fra Raheem Sterling og et selvmål signert Tyrone Mings. Bournemouth viste mye vilje, men evnet ikke å demme opp for et sjanseskapende City-lag.

Etter en drøy halvtime kunne Sterling enkelt bredside inn 1-0 til gjestene. Den fotrappe engelskmannen kom løpende mot bakerste stolpe da Leroy Sané slo et innlegg via vertenes Steve Cook.

– Vi visste det ville bli en vanskelig kamp. Bournemouth spiller fantastisk fotball, og det kunne man tidvis se i dag også. All ære til dem, de presset og presset hele veien. Heldigvis fikk vi de to målene, sa Sterling til Sky Sports.

Sterling trives i kamper mot Bournemouth. Mandag scoret han sitt femte seriemål mot laget til Joshua King.

Selvmål

Nettopp King var på farten like etter baklengsmålet. Den norske landslagsspissen trodde han hadde gjort 1-1 og begynte å feire, men scoringen ble korrekt annullert. Dommeren fikk med seg at King en ørliten stund dro i trøyen til City-forsvarer John Stones.

Sergio Agüero måtte igjen starte kampen på benken til fordel for unggutten Gabriel Jesus, men fikk likevel tidlig sjansen. Etter ett kvarter tråkket Jesus over og hinket av med en vond ankel.

Argentineren hadde en håpløs miss etter 37 minutter. Helt alene banket han ballen himmelhøyt over mål. Han var derimot sentral da han tvang Tyrone Mings til å sette ballen i eget nett halvveis ut i annen omgang.

City kunne gjort både 3-0 og 4-0 på tampen. Et demotivert Bournemouth klarte ikke å henge med. Fem minutter før slutt banket Sané ballen i tverrliggeren etter en elendig ballmiss fra Mings.

Drømmer

King scoret to ganger i 3-6-tapet for Everton sist. Også mandag så nordmannen livlig ut, men noen ny scoring ble det aldri.

Avstanden til toppen er fortsatt stor, men City drømmer om en opphenting på linje med den klubben sto for i 2012. Den gang toppet Manchester United med åtte poeng seks kamper før slutt, men City klarte likevel å tette luken.

Samtidig er det svært tett bak Chelsea. Det skiller kun fire poeng mellom serietoer City og United på sjetteplass. Alt tyder på at kampen om topp fire blir blant de mest intense noensinne.

– Vi må vinne kampene våre, så får vi se hva som skjer med de andre lagene. Vi kan bare gjøre vår jobb, sa City-målvakt Willy Caballero, som igjen har fått sjansen mellom stengene den siste tiden.

Bournemouth venter fortsatt på sin første seier i 2017. King og co. står med tre strake tap og er i fritt fall. Laget ligger på 14.-plass med sine 26 poeng.

