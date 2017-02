"Bob-bob" i utfor sendte Kilde til 4.-plass

Han ødela mulighetene sine gjennom en utfor som ikke satt som den skulle.

– Dette var kanskje den dårligste utforen min her i VM. Følelsesmessig var det en dårlig følelse underveis. Det er et eller annet som ikke stemmer i utfor når jeg står her med en bedre følelse etter slalåmrennet.

– Det er ikke første gangen det har vært slik i år. Slalåmen har føles grei, mens utfor har vært mer "bob-bob". Søndag funket ting som det skulle i spesialutforen. Da gjorde jeg ting som det skulle gjøres. Når det er sagt, må jeg si meg fornøyd med dagen, fortsatte Kilde etter kombinasjonen.

Etter sjetteplassen i utfor søndag, hadde han et håp om å ta steget opp på pallen etter kombinasjonen, for han var det beste norske kortet, men det gikk ikke slik-

– Det ble en sur fjerdeplass igjen. Det er sånn det er, men i dag var den litt mindre sur super G-en. Jeg gjorde ikke en god nok jobb i utforen. Det var årsaken, sa Lommedalen-kjøreren til NTB.

Små marginer

Sveitseren Luca Ärni som startet først i slalåmdelen, tok gullet. Han var ett hundredel foran østerrikeren Marcel Hirscher som kom på noen startnummer bak ham.

Bronsen gikk også til Sveits og Mauro Caviezel, mens Jansrud måtte trekke seg på grunn av sykdom. Storfavoritten Alexis Pinturault som lå bra plassert, misset totalt i slalåmen og endte langt ned på listene.

– Det er fire tideler til gull, eller i hvert fall tre og et halvt til medalje, og det er ganske bittert når jeg vet at jeg sannsynligvis kunne ha kjørt et sekund fortere i utfordelen, mente Kilde.

Han kunne fortelle om mer og mer krevende og dårlige forhold under slalåmdelen i påskesola i St. Moritz.

– Det ble dårligere og dårligere forhold her, men det er jo slik det er i hvert eneste slalåmrenn. Det gjør at det er vanskelig å ta dem som starter først som er slalåmspesialister, når man ikke er slalåmkjører selv. Da har de tre sekunder med et fingerknepp, og det er slik det er, fortalte Kilde.

Ekstremt fornøyd

Kilde var ikke lik de fleste andre som ender på fjerdeplass da han møtte den norske pressen mandag. Han hang ikke med hodet som de fleste gjør. Han valgte heller å se positivt på det.

– Jeg er ekstremt fornøyd med måten jeg gjennomførte denne slalåmen på, fortalte han til NTB.

– Slalåm handler om balanse og å være litt på forskudd, og det følte jeg at jeg klarte i denne kombislalåmen. Jeg følte meg litt rusten, for jeg kjører jo ikke mye slalåm, men det er gøy når det fungerer som det gjorde i dag, la han til.

Angret litt

Aleksander Aamodt Kilde valgte å spre de beste utforskiene sine i kombinasjonen. Det angret han litt på i ettertid, men tok ikke humøret fra ham.

– De beste utforskiene mine brukte jeg ikke her. Det kommer av at de er så bra at jeg ønsker å spare den til resten av verdenscuprennene som gjenstår, forklarte han.

– Jeg hadde ikke lyst til å ta sjansen på å skulle ødelegge de skiene her i dette rennet, men jeg angrer litt på at jeg ikke brukte dem akkurat nå. Det er bare det at det ikke nytter å være etterpåklok, sa han videre.

– Hva tenker du om lagkonkurransen tirsdag.

– Jeg kjører der, og jeg skal love å gi mitt og gleder meg veldig. Det er også klart at jeg kjører storslalåmen. Nå biter jeg tennene sammen og kjører på etter en litt tung periode i januar, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

(©NTB)