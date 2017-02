Alonso usikker før Arsenal-kampen

Ifølge Bild og Sport1.de pådro Alonso seg en skade da han ble taklet av sin landsmann Javi Martínez. Han tok seg til kneet og var tydelig ukomfortabel.

Bayern opplyser at Alonso øyeblikkelig ble tatt med til garderoben for behandling. Den tyske storklubben regner med at han kan trene igjen tirsdag.

Fra før er det klart at verken Jérôme Boateng eller Franck Ribéry rekker onsdagens mesterligakamp.

Bayern vant mesterligaen sist i 2013. Siden den gang har sørtyskerne røket ut i semifinalen tre sesonger på rad.

Arsenal håper på sin side å ta seg videre fra åttedelsfinalen i den gjeveste europacupen for første gang siden 2009/10-sesongen. Bayern slo ut London-laget i både 2012/13 og 2013/14.

Returkampen spilles i London 7. mars.

(©NTB)