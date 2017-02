Svendsen står over jaktstarten

Det bekrefter skiskytterforbundet søndag formiddag.

– Beslutningen er tatt med tanke på 20-kilometeren på torsdag og det som skal skje videre utover i mesterskapet, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik til NTB.

– Emil er per definisjon frisk. Hendelsen, blodtrykksfallet og alt som skjedde lørdag er tilbakelagt, men her tenker vi på kommende løp og prestasjoner. Et rimelig greit valg, tilføyer han.

31 år gamle Svendsen måtte ha legehjelp da han kollapset etter målgang på VM-sprinten. Trønderen slet voldsomt på sisterunden og gikk inn til en 36.-plass. Deretter segnet han om i målområdet.

Fulgt opp nøye

Etter å ha fått tilsyn av lege på stedet klarte han å forlate målområdet med støtte av flere norske ledere. Trønderen ble fulgt opp tett på utøverhotellet lørdag kveld og søndag morgen.

– Legen var innom ham veldig sent før han la seg, og deretter tidlig i dag tidlig. Vi har tatt alle forholdsregler, men Emil var i veldig fin form så fort han kom tilbake på hotellet etter rennet lørdag og fikk mat og drikke, sier Djupvik.

Etter lørdagens renn ble det antydet at Svendsen kan ha gått væsketom, og at det førte til problemene han opplevde. Den teorien avviser Djupvik.

– Det var ikke væskebalansen til Emil som var årsaken til blodtrykksfallet, sier han til NTB.

– Har dere da funnet en annen årsak til at det skjedde?

– Det har vi sånn sett ikke, bort settt fra at blodtrykksfall er noe som kan skje ved tøffe fysiske anstrengelser. Om det er noen spesifikk årsak, vet vi ikke, sier idrettssjefen.

Ikke skjedd tidligere

Han aviser at Svendsen slurvet med drikkerutinene i forbindelse med sprinten.

– Emil gjorde alt han skulle før og underveis i løpet, og han gjorde også alt riktig etterpå, sier Djupvik.

– Har Svendsen opplevd noe lignende tidligere?

– Nei, ikke så vidt meg bekjent.

Søndag skal trønderen holde seg i ro i den norske leiren på Hotel Edelweiss. Djupvik føler med veteranen.

– Det er kjedelig at sånt som dette skjer. Vi synes synd på Emil som ikke får vist seg fram i det som er sesongens store høydepunkt, sier han.

Herrenes jaktstart går klokken 14.45 søndag. Johannes Thingnes Bø går ut som annenmann etter lørdagens sølv.

(©NTB)