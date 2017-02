Surt, men også godkjent for Kilde

Kilde hang godt med hele veien og var lenge med i medaljekampen, men han var 12 hundredeler for sent ute til å ta bronsen i mål.

– Nei, det ville seg ikke helt, men en sjetteplass, og det sa jeg til meg selv før start, ville jeg være fornøyd med. Jeg har en del å jobbe med i en løype med mange hopp og kuler som det var her, så jeg er fornøyd, sa Kilde til NTB.

– Men vi er jo veldig uheldig igjen i dag da med to hundredeler. Det er ordentlig surt, ikke bare for Kjetil, men for meg også. For jeg vet hvordan det føles å bli liggende der på fjerdeplass, to hundredeler bak, fortsatte han.

Det ble et renn med små marginer, men de to norske løperne hadde ikke hundredelene med seg.

– Jeg følte jeg var ganske komfortabel hele tiden og prøvde å pushe litt mer enn på trening. Jeg hadde veldig bra utstyr i dag også, for jeg hadde spart et par ski til dette rennet i dag, og de funket veldig bra, kommenterte Aleksander Aamodt Kilde videre.

Medaljehåpet lever

Til nå er det blitt med én norsk medalje i VM. Det var Kjetil Jansruds sølv i super-G, men medaljetoget er på ingen måte gått for fartsløperne, for mandag står kombinasjonen på programmet, og der er Kilde og Jansrud klare medaljekandidater.

– Det ser litt lysere ut med tanke på medaljer mandag, for da har vi jo to muligheter. Da kan vi klinke til ordentlig, og slalåmen her er ikke altfor krevende. Alexis Pinturault blir nok hard å ta, men vi får bare klinke til skikkelig, både Kjetil og jeg, sa Kilde.

– Har du trent mye slalåm i det siste, slik at du er godt forberedt?

– Hehe, nei, så mye slalåmtrening er det ikke blitt. Det må jeg bare innrømme, røpet Kilde til NTB.

– Det som blir viktig i kombinasjonen er å gjøre det enkelt og ikke prøve på noe ekstra, la han til.

– Jeg ligger på tredjeplass i kombinasjonscupen, selv om det bare er to renn, men jeg har en pallplass i år, så jeg føler jeg kan kjøre for medalje. Det er en litt god følelse å ha, sa medaljekandidaten fra Lommedalen.

Inspirerende

Både Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde hadde mange lovord å komme med om Beat Feuz, som holdt hodet kaldt og sto imot presset på hjemmebane.

– Jo, det var kult og veldig inspirerende å se Beat Feuz kjøre i dag, sa Kilde.

Jansrud var også imponert over den sveitsiske verdensmesteren.

– Hvordan var løpet ditt?

– Det var jevn og fin kjøring for min del i dette rennet. Kanskje kunne jeg truffet litt bedre i enkelte partier, men jeg holder noenlunde følge der det er lett, og så taper jeg ikke mye der det er vanskelig heller, slo Kilde fast.

At starten ble flyttet litt ned, hadde han heller ikke noe imot.

– Jeg tror det var bedre at vi startet fra kombistarten i dag. Jeg er vanligvis rask og god i starten, så det ville ikke vært mye å tjene på å starte høyere opp, sa Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

