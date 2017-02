Snowboard: Kleveland på pallen i slopestyle

Dombås-utøveren sikret pallplassen da han fikk 84,16 poeng for sitt andre og siste forsøk. Sebastien Toutant vant med 84,81, mens Mark McMorris tok annenplassen med 84,60 og sørget med det for canadisk dobbeltseier på hjemmebane.

Det var første gang at Kleveland var på verdenscuppallen i slopestyle. I november vant han Big Air-konkurransen i Milano. Nylig tok 17-åringen slopestylegull i X-Games.

Torgeir Bergrem kjørte inn til fjerdeplass i søndagens finale. 26-åringen fikk 81,25 poeng for sitt første forsøk. OL-sølvvinner Ståle Sandbech ble nummer seks i Quebec med 75,06 poeng.

I kvinneklassen var ikke Silje Norendal langt unna pallen. Med 64,18 poeng for sitt siste forsøk endte hun på femteplass. Det skilte 3,25 poeng opp til den canadiske treeren Brooke Voight. Julia Marino fra USA vant konkurransen med 76,43.

For Kjersti Buaas ble det en tiendeplass søndag. Veteranen klarte 69,75 poeng som best etter to forsøk.

