Saint-Étienne vant uten de norske

Den tidligere Rosenborg-spilleren har vært inn og ut av laget til Saint-Étienne etter nyttår. Selnæs ble benket i derbyseieren mot Lyon og startet i 0-1-tapet for Nice. Søndag var han tilbake på benken i hjemmekampen mot Lorient.

Saint-Étienne vant enkelt 4-0 uten Selnæs etter scoringer av Loïc Perrin, Jordan Veretout, Romain Hamouma og Jorginho. Alexander Søderlund sliter for tiden med en skade og var ikke i troppen.

Torsdag spiller Saint-Étienne den første kampen i 16-delsfinalen i europaligaen mot Manchester United på Old Trafford.

Tidligere søndag reddet tabelltreer Nice ett poeng i 2-2-kampen mot Rennes etter å ha ligget under med to mål. En uvel Mario Balotelli spilte ikke for Nice, som tapte terreng til Monaco og Paris Saint-Germain på tabellen i Ligue 1.

