Ranieri: – Vi har to problemer

Fjorårets seriemester har virkelig truffet bakken denne sesongen. Laget har ikke vunnet en seriekamp siden 1-0-seieren mot West Ham på nyttårsaften. Siden den gang har Leicester spilt seks kamper, hvorav fem har endt med tap og én har endt uavgjort.

Borte mot Swansea søndag var laget under med 0-2 allerede før pause.

– Vi har to problemer for øyeblikket. Vi slipper inn mål og vi scorer ikke mål. Vi må snakke sammen for å finne løsningen. Vi kan ikke fortsette slik, fortalte Leicester-manager Claudio Ranieri etter kampen.

Midtstopper med volley

Midtstopper Alfie Mawson avsluttet som en spiss da han etter 36 minutter dunket inn 1-0 på volley etter et frispark fra Gylfi Sigurdsson.

Martin Olsson doblet ledelsen sekunder før pause da han ble spilt gjennom på venstre. Svensken gikk for kraft i avslutningsøyeblikket og skuddet var ikke nevneverdig godt plassert, men hans skandinaviske venn Kasper Schmeichel i Leicester-målet maktet ikke å stoppe skuddet.

Skryter av Swansea

– Vi startet godt mot et godt organisert lag, men så slapp vi inn to mål på de to første skuddene. Det er helt utrolig. Etter det ble det vanskelig å komme tilbake. Det var vanskelig å score og de (Swansea) forsvarte seg bra. Det var veldig vanskelig i dag, sa Ranieri og avkreftet samtidig at lagmaskineriet som vant Premier League forrige sesong er ødelagt.

– Nei, det er ikke ødelagt. Men når du ikke spiller på ditt maksimale nivå og de andre lagene spiller på sitt beste, blir det vanskelig. Vi tapte første- og annenballen, og Swansea var mer bestemte enn oss.

Åttedelsfinale i mesterligaen

Islam Slimani kom inn for Ranieris mannskap i pausen og hadde en kjempemulighet til å redusere etter 63 minutter. Algerieren ble spilt gjennom av Riyad Mahrez, men avslutningen ble reddet av Lukasz Fabianski.

Gjestene kom aldri nærmere. Leicester er nå kun ett poeng foran Hull, som innehar den øverste nedrykksplassen. Neste mulighet til å rette opp inntrykket for Ranieri og co. er i FA-cupkampen mot Milwall 18. februar.

Deretter venter, paradoksalt nok, åttedelsfinale i mesterligaen mot Sevilla 22. februar.

