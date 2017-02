Pedersen gikk på antibiotika rett før VM

Pedersen innledet mesterskapet i sørkoreanske Gangneung med en sjetteplass på 5000 meter før han tok bronse på lagtempoen. Søndag ble det en skuffende 14.-plass på 1500 meter.

– Det var ikke helt topp. Jeg kom greit ut, men fikk et feilskjær i tredje sving som gjorde at jeg mistet en del fart, forteller Pedersen til NTB før han legger til at oppladningen til mesterskapet ikke var optimal.

– Det er litt skuffende, men jeg har vært syk tidligere i uken og gått på antibiotika.

Han vil ikke gi sykdommen og antibiotikumet skylden for at han ikke presterte slik som han ønsket, men innrømmer at det ikke var en ideell oppladning.

Nuis-gull

Nederlandske Kjeld Nuis tok gullet på 1500-meteren søndag. Han gikk et kjempeløp og vant på 1.44,36.

Russiske Denis Juskov tok sølvet på 1.44,67, mens stjerneløperen Sven Kramer fra Nederland knep bronsen på 1.45,50.

– Nuis er verdens beste mellomdistanseløper. Han er så stabil. Dette gullet smakte nok godt for ham, sa Carl Andreas Wold og Even Wetten i NRKs kommentatorboks.

Sverre Lunde Pedersen ble nummer 14 med 1.46,99, mens Sindre Henriksen ble nummer 20 med 1.47,36. Håvard Holmefjord Lorentzen endte på 22.-plass med 1.47,97.

Bergsma-triumf

Amerikanske Heather Bergsma tok gullet på kvinnenes 1500 meter. Ida Njåtun endte på 16.-plass.

Bergsma vant på tiden 1.54,08. Nederlandske Ireen Wüst tok sølvet på 1.54,19, mens japanske Miho Takagi knep bronsen på 1.55,12.

Ida Njåtun gikk i par med Brianne Tutt fra Canada. Njåtun gikk inn til tiden 1.59,15.

– Det var omtrent dette vi kunne forvente av Ida, vi kan ikke arrestere henne for mye. Et helt greit skøyteløp, men hun er rett og slett ikke i form for øyeblikket, sa Wold og Wetten.

