Norges ishockeykvinner knuste Danmark

Begge lag hadde ikke noe annet enn ære å spille for i søndagens oppgjør. Med full pott på tre kamper hadde Sveits allerede stukket av med billetten til neste års vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang.

Både Norge og Danmark sto uten poeng etter to kamper. Det startet ikke lovende for det norske laget da Michele Brix ga danskene en tidlig ledelse etter bare fire og et halvt minutt.

Stillingen holdt seg helt fram til Andrea Dalen utlignet for Norge i overtall sju minutter ut i midtperioden. Danskene hadde på det tidspunktet to spillere utvist.

Bare 20 sekunder senere la Anniken Hoen Olafsen på til 2-1. Danmark fikk igjen svi for å være i undertall. De norske ishockeyjentene var nå ordentlig i dytten. Madelen Haug Hansen og Millie Sirum gjorde hvert sitt mål i løpet av de ni neste minuttene.

Dalen sørget for å bli tomålsscorer da hun satte inn 5-1 tidlig i tredje periode.

Norge endte med tredjeplass i kvalifiseringsgruppen. Det ble 0-5-tap for Tsjekkia torsdag, mens Sveits vant 4-1 lørdag.

Sveitserne sikret OL-billetten som gruppevinner etter å ha slått Tsjekkia 4-1 tidligere søndag. Tsjekkerne ble nummer to med sine seks poeng.

