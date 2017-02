Lundby hoppet seg opp to plasser

Kolbukameratene-hopperen tok sin fjerde verdenscupseier i Slovenia lørdag, men klarte ikke å følge opp med lignende lengder i samme bakke søndag.

To svev på 88,5 og 90,5 meter ga fjerdeplass med 239,9 poeng. Opp til vinneren Katharina Althaus skilte det 9,1 poeng.

– Det blir litt mye brems på hoppkanten. Jeg har sett Maren enda råere enn dette. Det blir fjerdeplass på en middels dag, kommenterte NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Den norske 22-åringen lå på 6.-plass etter førsteomgang, men hoppet seg altså opp to plasser i finaleomgangen.

Etter lørdagens seier uttalte Lundby til NTB at hun føler hun er i rute til VM i Lahti.

– Det er to uker til, men jeg føler at ting er på stell før VM. Det har jeg egentlig følt hele sesongen, men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle ta fire seirer før denne sesongen, sa Lundby til NTB etter seieren lørdag.

I søndagens renn gjorde Tyskland beslag på alle de tre pallplassene. Althaus tok sin første verdenscupseier og var 4,4 poeng foran Carina Vogt som tok annenplassen. Svenja Würth ble nummer tre.

Anniken Mork hoppet 82,5 og 78,5 meter, noe som ga en 28.-plass.

Anna Odine Strøm og Silje Opseth kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

