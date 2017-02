Inviterer sølv-Domratsjeva på samling

Hviterussiske Domratsjeva, som er gift med Ole Einar Bjørndalen, tok søndag sølv på VM-jaktstarten i Hochfilzen kun drøye fire måneder etter at hun fødte datteren Xenia.

Medaljen var Domratsjevas sjuende i VM-sammenheng, og 30-åringen har i en årrekke vært en av skiskyttersportens fremste stjerner på kvinnesiden. På veien tilbake til toppen etter svangerskapspausen har Domratsjeva naturlig nok trent mye sammen med ektemannen Ole Einar Bjørndalen.

Det tror idrettssjef Djupvik at 30-åringen har hatt mye glede av.

– Det er nok veldig bra. Vi kjenner Ole Einar. Det er perfeksjonisme fra han står opp til han går og legger seg, og mitt inntrykk er at Darja er lik. Jeg håper og tror vi kan bli enda bedre kjent med henne framover, sa han.

Hjertelig velkommen

Idrettssjefen inviterer gjerne Domratsjeva på samling med de norske jentene.

– Ja, det kan vi absolutt gjøre. Hun har jo vært med herrelandslaget tidligere, men absolutt. Hun er hjertelig velkommen, sier han til NTB.

Djupvik forteller også at det allerede har vært snakket om å se på muligheten for at Domratsjeva kan gjøre noe trening sammen med Tiril Eckhoff & co.

– Det har vi snakket om tidligere, ja, og det må vi se nærmere på når vi begynner å planlegge neste år, sier han.

Kan bli aktuelt

Hovedpersonen selv er heller ikke helt avvisende til tanken.

– Jeg samarbeider med Roger Grubben når det gjelder den fysiske treningen min, men trener ikke så mye sammen med det norske laget. Noen ganger er vi på samme sted, men trener fortsatt ulikt, sier hun.

– Hvordan vi gjør det neste år og i framtiden, vil vi se på, men kanskje kjører vi noen samlinger sammen med de norske jentene. Jeg tror samtidig jeg vil trene sammen med de hviterussiske jentene også, tilføyde hun etter søndagens sølvløp.

