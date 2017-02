FIS diskuterer Johaug-dommen onsdag

Da NTB traff ham i målområdet i St. Moritz søndag morgen, før mennenes og kvinnenes utforrenn i VM, var han veldig forsiktig med å si noe om dommen og saken.

– Johaug er dømt av det norske domsutvalget. Både vi i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Verdens antidopingbyrå (WADA) har muligheter til å anke og gå inn i denne saken. Hva vi velger å gjøre er avhengig av flere ting, men vi vil ta opp denne saken på styremøtet vårt onsdag, forteller FIS-presidenten til NTB.

– I øyeblikket kan jeg ikke si så mye om dette. Vi kommer til å ha tett kontakt med WADA om dette, og det er helt klart en sak vi tar på største alvor, fortsetter Kasper.

I fjor høst, da Johaug-saken ble kjent, gikk han høyt ut og forutså en lang og hard straff for langrennsstjernen i et intervju med Dagbladet. Han var mye mer avdempet da NTB møtte ham søndag.

Så vidt NTB forstår har det ikke kommet mange internasjonale reaksjoner til Norges Skiforbund i denne saken, men etter at FIS har behandlet saken onsdag, kan nok fort presset bli større.

Rask avgjørelse

Ved siden av FIS og WADA er det Therese Johaug selv og Norges Skiforbund som kan anke denne saken inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) som har sete i Lausanne.

Johaug selv føler dommen er urettferdig, men kommer trolig ikke til å anke. Det kommer nok heller ikke Norges Skiforbund til å gjøre.

Påstanden i saken fra påtalenemnda var på 14 måneders utestengelse. Det endte med 13 måneder, og dersom denne dommen blir stående, mener svært mange at Johaug bare "må sitte stille i båten" og være fornøyd.

Men visse internasjonale reaksjoner tyder på at mange mener den norske langrennsstjernen er behandlet for mildt og bør få hardere straff og lengre utestengelse.

Dersom det ender med en anke, kommer den trolig fra WADA og/eller FIS. Trolig kommer man til å få vite mer om dette etter FIS' styremøte.

Leppesalve

Johaug testet positivt for clostebol etter å ha brukt en salve for en forbrent leppe som hun fikk fra skiforbundets lege, Fredrik Bendiksen i forbindelse med en treningssamling i Livigno i Italia tidlig i fjor høst.

Det norske domsutvalget trodde på forklaringene både fra Johaug og legen. Dommen sier at Johaug ikke har brukt det anabole steroidet i et forøk på å jukse.

Da NTB snakket med skipresident Erik Røste sist fredag, da dommen falt, understreket han nettopp dette. Han slo også fast at det var en trist dag for norsk skisport.

Røste sa også at det er lite skiforbundet kan gjøre for å hjelpe Johaug slik saken nå står, for det internasjonale regelverket setter klare begrensninger for hva forbundet kan bidra med.

Dersom dommen på 13 måneder blir stående, kommer Therese Johaug til rekke OL i Sør-Korea neste vinter, men dersom en eventuell anke vil resultere i strengere straff, er det fare for at OL neste år også ryker for skidronningen.

