Dobbel middagslur reddet VM-sølvet

Med en sisterunde det luktet svidd av gikk 23-åringen inn til VM-sølv nummer to på like mange dager i Hochfilzen. Samtidig tok han karrierens åttende VM-medalje.

Hemmeligheten bak avslutningen ingen av medaljerivalene klarte å matche, lå ifølge sølvgutten selv i oppladningen. Etter sølvet på lørdagens sprint var Thingnes Bø fullstendig tappet for krefter, og dermed måtte timene fram mot jaktstarten brukes særdeles godt.

– I dag sov jeg middag både før og etter lunsj. Jeg har vært helt i bobla, og har brukt hvert eneste minutt etter sprinten for å komme meg igjen. Det kan jeg takke meg selv for. Jeg tror ikke jeg hadde hatt den sisterunden dersom jeg ikke hadde gjort det, sa 23-åringen til NTB.

Minneverdig øyeblikk

Lørdag glapp gullet på sisterunden. I mål var han slått med fattige sju tideler av tyske Benedikt Doll. Søndag var det glemt. Jaktstarten endte i en medalje han flere ganger hadde mistet troen på.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få medalje underveis i løpet, så i dag vinner jeg en medalje jeg synes sjøl jeg ikke fortjener. Sånn sett går det nesten opp i opp, smilte han.

Thingnes Bø har dermed løftet seg kraftig etter den skuffende etappen på mixedstafetten som innledet VM i Hochfilzen. Der ble det strafferunde. Siden har han tatt to strake sølvmedaljer.

– En mesterlig snuoperasjon. Det var litt sånn under løpet i dag også. Jeg rotet meg litt nedover listene, men klarte å løfte meg fra nummer åtte til nummer to fra siste skyting og inn, sa 23-åringen.

På sisterunden søndag gikk han seg opp i ryggen på bronsevinner Ole Einar Bjørndalen. Like før mål var de to nordmennene samlet, og det ble et spesielt øyeblikk for Thingnes Bø.

– Det var kjempeartig. Heldigvis klarte jeg å ta ham igjen på bakketoppen. Da så jeg meg tilbake og skjønte at vi begge kom til å få medalje. Det synes jeg var kjempestort, smilte yngstebror Bø.

Unik kunnskap

Søndag kveld delte han seierspall med historiens beste skiskytter. Thingnes Bø er som de fleste av full av beundring over det den 43 år gamle evighetsmaskinen fra Simostranda stadig får til.

– Det er ikke ofte han har vært på pallen de siste årene, men det skjer i mesterskap. Den kunnskapen han sitter inne med når det gjelder formtopping, er unik. Det er ikke bare at han går fort, men han skyter også best i mesterskap. Det er ikke rart vi kaller han kongen av skiskyting, sa 23-åringen.

– Hva gjør du selv når du er 43 år?

– Da er jeg sikkert fotballtrener, hvis jeg har fått barn. Det er nok i breddeidretten jeg holder til, sa sølvvinneren med et smil.

– Du er ikke her i Hochfilzen?

– Er jeg her, er det nok mest i ølteltet med en kompisgjeng.

(©NTB)