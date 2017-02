Correa matchvinner for Sevilla like før slutt

Hjemmesterke Las Palmas så lenge ut til å holde tredjeplasserte Sevilla unna, men ti minutter før slutt satte Correa inn 1-0-målet.

Argentineren ble stusset i bakrom av Iborra og satte inn sitt første La Liga-mål.

Resultatet gjør at Sevilla på tredjeplass fortsatt er i ryggen på Barcelona. Med 46 poeng er det to poeng opp til Lionel Messi og co., mens Real Madrid troner øverst med 49 poeng og to kamper færre spilt.

Las Palmas ligger på 11.-plass med 28 poeng.

Tidligere søndag vant Sporting Gijon 2-0 borte mot Leganes. Resultatet gjør at Gijon på 18.-plass nå kun er to poeng unna trygg grunn. Nettopp Leganes ligger på 17.-plass med 18 poeng.

Villarreal og Malaga tok ett poeng hver da lagene møttes på Estadio El Madrigal. Charles ga gjestene fra Malaga ledelsen etter 14 minutter, mens Bruno utlignet til 1-1 på straffespark.

Etter 75 minutter ble Villarreals Roberto Soriano utvist for et spark mot en Malaga-spiller, men gjestene maktet ikke å utnytte overtallet.

