Bergsma-gull på 1500 meter

Bergsma vant på tiden 1.54,08. Nederlandske Ireen Wüst tok sølvet på 1.54,19, mens japanske Miho Takagi knep bronsen på 1.55,12.

Ida Njåtun ble nummer 16. Hun gikk i par med Brianne Tutt fra Canada. Njåtun gikk inn til tiden 1.59,15.

– Det var omtrent dette vi kunne forvente av Ida, vi kan ikke arrestere henne for mye. Helt greit skøyteløp, men hun er rett og slett ikke i form for øyeblikket, sa Carl Andreas Wold og Even Wetten i NRKs kommentatorboks.

