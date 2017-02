VM-utforen flyttet til søndag

De mannlige fartsutøverne skal i aksjon etter kvinnenes VM-utfor, som starter halvannen time før.

Lørdagens utfor skulle egentlig ha startet klokken 12.00, men ble utsatt flere ganger som følge av tåke på toppen. Kl. 14.15 så arrangørene seg nødt til å avlyse utforrennet. Noen timer senere kom bekreftelsen om at søndagen blir proppet med to VM-renn.

– Det var umulig å gjennomføre. Å få alle ned på like forhold var umulig, sa landslagstrener Christian Mitter til NTB kort tid etter at det var klart at det ikke ble noen utfor lørdag.

Tåke over midtpartiet begrenset sikten til 20 meter visse steder, som ikke er veldig trygt når utøverne kan komme opp i 120 kilometer i timen.

– Det var umulig å kjøre. På det verste så man så vidt en port. Jeg er glad for at de avlyste, mener Mitter.

De forventede 30.000 tilskuerne måtte dermed gå slukøret hjem uten å se noe action.

