Svendsen kollapset etter målgang

Svendsen slet voldsomt på sisterunden og segnet om etter målgang.

Nordmannen ble liggende nærmest urørlig i flere minutter mens medisinsk personell etter hvert kom til og la beina til nordmannen høyt. Etter flere minutter i snøen klarte 31-åringen å forlate målområdet for egen maskin.

Fysio Friedrich Hinteregger fortalte til pressekorpset i Hochfilzen at Svendsen var shaky etter målgang og det skyldtes at han var fullstendig tom for krefter. Han bekreftet at nordmannen hele tiden var ved bevissthet.

Til NTB fortalte Hinteregger at han håper Svendsen vil være i stand til å starte søndagens jaktstart.

– Han kollapset, mer vet jeg ikke. Jeg tør ikke spekulere i grunnen, jeg må snakke med legene først. Men det er ikke noe moro å se han slik. Jeg så han slet litt i løypa, men det var ingenting som signaliserte noe som dette, sa landslagstrener Egil Kristiansen til NRK.

Etter å ha forlatt målområdet for egen maskin, ble Svendsen deretter fraktet bort i ambulanse. Det melder TV 2.

