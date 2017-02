Svendsen kollapset – usikker til søndagens jaktstart

Svendsen slet voldsomt på sisterunden og gikk inn til 36.-plass. Deretter segnet han om i målområdet.

Nordmannen ble liggende nærmest urørlig i flere minutter mens medisinsk personell etter hvert kom til og la beina til nordmannen høyt. Etter flere minutter i snøen klarte 31-åringen å forlate målområdet støttet av flere norske ledere.

Deretter fikk han noen minutter for seg selv i bua der løperne skifter klær – før han ble geleidet ut av området.

Usikker

Sportssjef Morten Aa Djupvik opplyste kort tid etterpå til NTB at han hadde snakket med landslagslegen, som hadde opplyst at det etter forholdene står bra til med Svendsen.

Trønderen regnes likevel som usikker til søndagens jaktstart.

– Hva slags konsekvenser dette vil få for morgendagen og mesterskapet, det vet jeg ikke, sa Djupvik – og la til at det ikke hadde vært noe unormalt å spore hos den norske løperen i forkant av rennet.

– Det har ikke vært noe sykdom som vi har registrert, så sannsynligvis var han utmattet og utslitt.

Tom for krefter

Fysioterapeut Friedrich Hinteregger sa til NTB at Svendsen var shaky etter målgang, og at det trolig skyldtes at han var fullstendig tom for krefter. Han bekreftet at nordmannen hele tiden var ved bevissthet.

Til NTB fortalte Hinteregger at han håper Svendsen vil være i stand til å starte søndagens jaktstart.

– Det håper det ikke feiler han noe spesielt. Nå blir han sjekket på sykehus, og legen vår er sammen med ham. Jeg håper bare det dreier seg om en utmattelse, sa han.

Ole Einar Bjørndalen snakket med Svendsen etter målgang.

– Jeg snakket så vidt med ham. Han kom til hektene igjen, men var dyktig sliten. Det er veldig varmt nå, så jeg tipper det er snakk om væsketap, sa han.

– Emil sa ikke så mye, men han svarte ja og nei på det vi spurte om. Men dette går fint. La han få noen timer på seg, så er han fit for fight igjen, tilføyde skiskytterkongen.

(©NTB)