Sjeldent tung norsk VM-innledning

Mesterskapet i idylliske Hochfilzen har kort og godt startet trøblete sett med norske øyne. Åttendeplassen på torsdagens blandede stafett var Norges svakeste plassering i den øvelsen siden VM i svenske Östersund i 2008. Da hadde Anne Ingstadbjørg, Julie Bonnevie-Svendsen, Alexander Os og Rune Brattsveen også sju lag foran seg på resultatlista til slutt.

Etter at den blandede stafetten ble innført som VM-øvelse i 2005 har Norge kun plassert seg svakere enn nummer åtte én gang. Det var nettopp i 2005, da stafetten var lagt til verdenscupavslutningen i russiske Khantij-Mansijsk. Der ble det tiendeplass.

Den norske innsatsen på fredagens VM-sprint plasserte seg også blant de svakeste i nyere tid. Kun tre ganger siden årtusenskiftet har beste norske jente endt lenger ned på lista enn nummer 13. Så sent som under VM i finske Kontiolahti i 2015 var nevnte Eckhoff best av de norske på 19.-plass, og i sørkoreanske Pyeongchang i 2009 fikk Tora Berger samme plassering.

19. plass ble det også på Gunn Margit Andreassen under VM i 2003.

Trøsten er at det kommer mange muligheter til å sette fart på medaljesankingen i dagene som kommer. Første mulighet er lørdagens herresprint. Der er både Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes medaljekandidater. Norges fjerdemann, Tarjei Bø, går til start i en utfordrerrolle.

