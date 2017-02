Real Madrid vant kamp med skrekkskade

Serielederen klarte ikke å følge opp Barcelonas overbevisende 6-0-seier mot Alavés tidligere på dagen, men tok de tre poengene de kom for i regnværet i Pamplona. Cristiano Ronaldo, Isco og Lucas Vázquez scoret målene for Real Madrid.

Førstnevnte sendte gjestene i ledelsen fra skrå vinkel i det 24. minutt etter at han ble spilt fri av Karim Benzema. Det var Ronaldos 14. seriemål på 16 kamper.

En rask utligning av Sergio Leon skapte imidlertid spenning. Like etter hvilen var Osasuna nær ved å gå i ledelsen da Real Madrid-keeper Keylor Navas stoppet et godt plassert skudd av samme Leon.

Zinedine Zidanes var avhengig av seier, uten at laget hans skapte spesielt mange sjanser. Likevel kom vinnermålet rett etter at timen var spilt. Isco bredsidet inn 2-1 etter en situasjon der Benzema forsøkte å tråkle seg gjennom Osasuna-forsvaret. På overtid gjorde Vazquez 3-1 på vakkert vis da han lobbet inn kveldens siste mål.

Oppgjøret fikk for øvrig en trist start da Osasuna-backen Tano pådro seg et alvorlig beinbrudd etter et kvarters spill. Klubben har bekreftet at den 26 år gamle spanjolen har brukket både skinnebeinet og leggbeinet i høyre fot.

Real Madrid topper tabellen i La Liga med 49 poeng, mens Barcelona, som har spilt to kamper mer, står på 48.

Barcelona-fest

Supertrioen Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar kom alle på scoringslista da Barcelona valset over cupfinalemotstander Alavés hele 6-0 tidligere lørdag.

Suárez er utestengt i den spanske cupfinalen 27. mai, men ga Alavés store problemer foran eget hjemmepublikum. Uruguayaneren både startet og avsluttet målfesten.

Barcelona fant en vei til nettmaskene etter 37 minutter. Like etter inntok Suárez servitørrollen da Neymar utnyttet en tabbe fra vertenes målvakt Fernando Pacheco.

Etter en time la Lionel Messi på til 3-0. Argentineren var også sentral da han fire minutter senere tvang Alexis Ruano til å sette ballen i eget nett.

Vidal-skade

Nå røynet det på skikkelig for Alavés. I det 65. og 67. minutt kom det ytterligere to baklengsmål. Ivan Rakitic gjorde 5-0 på nok en assist fra Suárez, mens sistnevnte satte sin annen scoring for dagen.

Det eneste negative for Barcelona var at Alex Vidal måtte ut med en skade i høyre ankel fem minutter før slutt. Backen gikk i bakken etter en duell med Theo Hernandez.

For Alavés ble det en vond forsmak på hva som kan komme i cupfinalen mot slutten av sesongen. Der vil Barcelona naturligvis være skyhøy favoritt.

Slåsskamper

Det utspilte seg stygge scener før kampen mellom Alavés og Barcelona. En supporter pådro seg alvorlige hodeskader da det oppsto slåsskamper nord i den baskiske byen Vitoria. En gruppe på 40-50 såkalte hooligans var involvert, opplyser spansk politi.

Flere videoer viser fans kaste stoler og metallgjenstander på hverandre.

Tidligere lørdag endte det 0-0 mellom Betis og Valencia, mens Athletic Bilbao slo Deportivo La Coruna 2-1 på eget gress.

