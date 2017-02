Mourinho hyllet Martial etter United-seier

Den unge franskmannen har vært inn og ut av laget til manager José Mourinho denne sesongen og har selv måttet avkrefte at han er på vei bort fra klubben på sosiale medier. I hjemmekampen mot Watford var 21-åringen tilbake i startoppstillingen for første gang på nesten én måned. På Old Trafford markerte han seg med både målgivende og scoring, da Manchester United ble det første laget i Premier League til å nå 2000 poeng.

Martial spilte Juan Mata på åpent mål etter en drøy halvtime og scoret selv 2-0 med en fin soloprestasjon etter hvilen.

– Martial fortjener sjansen. Han har jobbet hardere enn noen gang de siste to ukene, sånn som jeg ønsker – i det stille, men hardt, sa Mourinho etter kampen, ifølge BBC.

Manchester United har fortsatt ikke tapt i Premier League siden nederlaget for Chelsea på Stamford Bridge i slutten av oktober. Laget er enn så lenge fortsatt med i kampen om en topp fire-plassering.

– Vi var nødt til å vinne. 16 kamper uten tap er en fantastisk rekke, men det ville vært perfekt med et par uavgjort færre på hjemmebane. Det var en vanskelig kamp og en viktig seier for oss, sa Mourinho.

Mata-mål

Mot Watford beleiret Mourinhos mannskap gjestenes banehalvdel i større og større grad helt til Matas scoring skapte ro i rekkene. Martial slo ballen inn foran mål, der spanjolen flikket inn 1-0 fra kort hold.

– Vi spilte briljant de siste 10-15 minuttene før scoringen. Målet var nødt til å komme, mente Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan hadde alle flere forsøk i første omgang, men det ble med ettmålsledelse til pause.

Da timen var spilt gjorde Martial alt selv og driblet seg inn i Watfords målgård fra sin venstrekant. Skuddet fra seks-sju meter gikk inn i korthjørnet til Heurelho Gomes.

Watford-sjanser

Med 2-0 var det ingen tvil om hvor poengene skulle ende opp, selv om Watford etter hvert våknet til liv og spilte seg til flere gode sjanser.

David de Gea reddet et langskudd fra Mauro Zárate på stillingen 1-0, mens innbytter Daryl Janmaat burde redusert da han ble spilt fri foran mål etter flott forarbeid av M'Baye Niang.

– Vi er et lag som ikke scorer mange mål, så det er viktig å holde nullen. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, sa Mourinho.

Ibrahimovic kunne fått sitt mål i sluttminuttene, men kopierte Janmaat i sitt forsøk på å finne nettmaskene på et innlegg fra Mkhitaryan.

(©NTB)