Lundby med fjerde seier for sesongen: – Hadde ikke sett for meg det

Kolbukameratene-hopperen vant med hopp på 92,5 og 95 meter. Det holdt til en poengsum på 256,7. Lundby vant foran Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike. Hun var 5,6 poeng bak den norske vinneren. Østerrikeren hoppet 90 og 94,5 meter. Katharina Althaus fra Tyskland ble treer.

– Det er veldig bra. Jeg føler at jeg har to gode hopp og er godt fornøyd med det. Takanashi og Ito var ikke med, men sistehoppet føler jeg at hadde holdt uansett, sa Lundby til NTB.

22-åringen har virkelig funnet formen kun uker før VM i Lahti.

Høster lovord

– Det er to uker til, men jeg føler at ting er på stell før VM. Det har jeg egentlig følt hele sesongen, men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle ta fire seirer før denne sesongen, forklarte hun.

Hun høster lovord fra sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Maren har vunnet fire renn nå. Hun er i ferd med å bli en av de beste norske skihopperne gjennom en verdenscupsesong i historien, spesielt med tanke på at gutta har flere renn å gjøre det på. Hun har åtte pallplasser. Vi må ganske langt tilbake for å finne en slik prestasjon, sa Bråthen til NTB.

– Maren er per i dag en av verdens beste kvinnelige skihoppere, sier sportssjefen.

Trøblete oppladning

Bråthen mener en trøblete oppladning gjør lørdagens seier spesielt sterk.

– Flyet fra Amsterdam til Ljubljana ble kansellert, og utstyr kom ikke fram dit det skulle. Likevel vinner Maren. Det viser styrke. Veldig sterkt, sa Bråthen.

– Det var mye surr, men vi taklet det og det gikk fint. Det er bedre å ta det ut i konkurranse enn på trening, smilte Lundby.

Anniken Mork ble nummer 25 i Slovenia. Silje Opseth og Anna Odine Strøm kom ikke til finaleomgangen.

