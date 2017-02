Lorentzen på sjette i Sør-Korea

Holmefjord Lorentzen (24) hadde håp om medalje, men det ble bare nesten for nordmannen. Nuis vant på tiden 1.08,26, mens Vincent De Haître fra Canada tok sølvet på 1.08,54. Bronsevinner Kai Verbij fra Nederland hadde tiden 1.08,78. Lorentzen, som gikk i par med femtemann Shani Davis fra USA (1.08,98), fikk tiden 1.09,12.

- Et bra løp av Håvard. Han holder et stabilt høyt nivå, men manglet litt på medaljen i dag. 1.09,12 på en lavlandsbane er uansett høy klasse, sa Carl Andreas Wold og Even Wetten i NRKs kommentatorboks.

Sindre Henriksen ble nummer 20. Han gikk inn på 1.10,12.

