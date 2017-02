Lederen forsvant ut av Rally Sweden

Neuville krasjet på den 1,9 kilometer lange superspesialen på travbanen i Färjestad. Han ødela bilen såpass at han ikke kunne fortsette.

Belgieren hadde før den avsluttende fartsprøven tatt en 43,3 sekunders ledelse på finske Jari-Matti Latvala.

Nå er det i stedet finnen som leder før de knappe seks milene som gjenstår søndag.

Ott Tänak startet lørdagen med å vinne tre strake fartsprøver. Estlenderen innehar tredjeplassen, 3,8 sekunder bak Latvala. Sébastien Ogier, verdensmester de siste fire årene, er 16,6 sekunder bak.

Strøk fartsprøve

I WRC2-klassen leder fortsatt svenske Pontus Tidemand.

Arrangøren har valgt å stryke den tolvte fartsprøven av sikkerhetshensyn. Den skulle blitt kjørt i Knon på samme strekning som den niende fartsprøven, men Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) mente at hastigheten ble for høy.

Ole Christian Veiby ligger best plassert av de norske rallykjørerne. Han er nummer 11, 7.58,2 minutter bak Latvala. Mads Østberg, som sto over siste fartsprøve fredag, er nummer 19. Han er 12.54,6 minutter bak sammenlagtlederen.

Også Eyvind Brynildsen (22.-plass) og Henning Solberg (29.-) deltar. Oscar Solberg og Anders Grøndal har begge brutt rallyet.

Østberg hoppet langt

Østberg fikk for øvrig stor oppmerksomhet etter den 11. fartsprøven, da han hoppet hele 42 meter på hoppet Colins crest. Det var lengst av samtlige. Han økte til 44 meter på forsøk nummer to.

– Det var moro å vinne Colins Crest Award, og jeg må innrømme at jeg virkelig prøvde å slå den gjeldende rekorden på 45 meter da vi kjørte Vargåsen andre gang. Det var nok litt for løst i utgangen av siste sving, for jeg klarte ikke å få nok fart over hoppet til å sette rekord. Men 44 meter er uansett et ganske langt hopp med en bil, og vi knuste alle konkurrentene akkurat her, forteller Østberg.

