Kokslien tatt ut til Lahti-VM

32-åringen tok et langt skritt mot VM-deltakelse med 3.-plassen i fredagens verdenscuprenn i kombinert i Sapporo.

Han sikret seg billetten da han fulgte opp med fjerdeplass lørdag. Fra før var Magnus Moan, Magnus Krog, Espen Andersen og Jørgen Graabak klare for VM.

Før helgens to renn fra VM-byen i 2007 ble det sagt at den siste VM-billetten til det norske laget til Lahti senere i måneden ville stå mellom Kokslien, Jan Schmid og Håvard Klemetsen. Da Kokslien var beste nordmann i begge de to siste rennene, valgte landslagsledelsen å gå for Kokslien.

– Det var en vanskelig beslutning. Jan og Mikko har begge to vist fremgang, men Mikko har vært mer stabilt i det siste. Det var det som var i hans favør, begrunner landslagssjef Kristian Hammer overfor NTB.

– Han har vært i progresjon hele veien etter at han ble syk i Seefeld og måtte stå over Pyeongchang, legger han til

Landslagssjefen mener Norge stiller en slagkraftig tropp til VM i Lahti.

– Jeg synes vi har et bra utgangspunkt. Vi har ikke vært der vi har ønsket denne sesongen, men de beste er i progresjon om dagen og er på gang. Vi nærmer oss en gjeng som har lyst til å ta opp kampen, som ikke har vært der før i år, og som kan gjøre det også, avslutter Hammer.

