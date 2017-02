Kokslien fjerdemann i Sapporo

– En utrolig følelse å vinne på hjemmebane. Jeg er veldig glad nå, sa vinneren Watabe etter målgang, ifølge FIS' eget nettsted.

Mikko Kokslien og lagkamerat Håvard Klemetsen gikk inn til henholdsvis fjerde- og femteplass natt til lørdag norsk tid. Kokslien var 48,5 sekunder bak Watabe i mål. Sveitseren Tim Hug ble nummer to, fire sekunder bak japaneren, mens tyske Manuel Faisst (12,3 bak) ble treer. Klemetsen, som var best av de norske etter hoppdelen med tredjeplass, var 3,5 sekunder bak Kokslien i mål. Han falt ned to plasseringer på langrennsdelen. Kokslien gikk seg derimot opp fra 14.-plass i hopprennet.

Kokslien har tatt et langt steg mot VM-deltakelse med sin innsats i de japanske løypene. Fredag ble han nummer tre i Sapporo. Da vant tyske Björn Kircheisen.

Truls Sønstehagen Johansen ble tredje beste norske på 16.-plass, over to minutter bak.

Øvrige norske plasseringer: 19) Harald J. Riiber (2.33,5), 24 Espen Bjørnstad (3.03,7), 25) Sindre Ure Søtvik (3.07,3).

