Hjemmeseieren glapp for West Ham

Lenge så West Ham ut til å reise seg fra det småpinlige firemålstapet for Manchester City i forrige seriekamp på London Stadium, men en scoring av Jonny Evans fire minutter på overtid kostet Slaven Bilic to poeng.

West Bromwich tok ledelsen i kampen ved Nacer Chadli før Sofiane Feghouli og Manuel Lanzini vendte til 2-1 med to scoringer etter hvilen.

Håvard Nordtveit satt på benken hele kampen for West Ham.

Everton og Romelu Lukaku maktet på sin side ikke å følge opp forrige helgs eventyrlige 6-3-seier mot Bournemouth. I Middlesbrough fikk lagene ett poeng hver med 0-0.

Sunderland var tilbake til gamle synder lørdag med et forsmedelig 0-4-tap for Southampton. Italienske Manolo Gabbiadini, som kom til klubben i januar, scoret de to første målene før pause, mens et selvmål av Jason Denayer og en scoring av innbytter Shane Long sørget for en solid Southampton-seier.

Mannskapet til David Moyes imponerte med en sterk 4-0-seier mot Crystal Palace forrige serierunde, men ligger sist i Premier League.

Jumboplassen deler Sunderland med Crystal Palace, som har like mange poeng etter også de tapte sin kamp lørdag. Joe Allen scoret oppgjørets eneste mål da Stoke vant 1-0 på hjemmebane.

(©NTB)