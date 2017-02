Glassverket avsluttet med seier i EHF-cupen

Glassverket ledet med tre mål til pause, mye takket være redninger av keeper Guro Rundbråten. I andre omgang fortsatte Tiril Merg og Birna Berg Haraldsdottir med å pumpe inn mål for hjemmelaget. De to backene sto for halvparten av Glassverkets mål i 26-25-seieren, med henholdsvis sju og seks scoringer.

– Vi ønsket å avslutte europacupeventyret på en fin måte. Vi begynte med en seier i september da vi kvalifiserte oss inn mot mesterligaen, men etter det har vi ikke vunnet én eneste kamp, enda vi har spilt fjorten kamper i Europa, så det var deilig å avslutte med seier, sier trener Geir Oustorp til Drammens Tidende.

Seieren kunne ikke forhindre at drammenserne endte sist i gruppe D. Topoengeren sørget imidlertid for at russiske Lada Togliatti ikke har mulighet til å gå til kvartfinale. I stedet er danske Nykøbing Falster og tyske Metzingen videre allerede før de to møtes søndag. Vinneren av søndagens kamp tar gruppeseieren.

Tidligere lørdag tapte Byåsen 35–21 mot russiske Rostov Don i gruppe C. Russerne hadde landslagskeeper Katrine Lunde i mål.

