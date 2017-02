Bilic raste da hjemmeseieren glapp

Mye tydet på at West Ham skulle gi hjemmefansen en etterlengtet opptur etter det småpinlige firemålstapet for Manchester City i forrige seriekamp på London Stadium. Manuel Lanzini ga laget ledelsen i sluttminuttene, men en scoring av Gareth McAuley fire minutter på overtid kostet Slaven Bilics lag to poeng.

I frustrasjon kastet den rasende West Ham-manageren en mikrofon som sto ved sidelinjen i bakken etter 2-2-scoringen. Etter kampen uttrykte Bilic sin misnøye med dommer Oliver.

– Jeg har roet meg ned de siste årene, men jeg klarer ikke å komme over dette. Følelsen er fryktelig. Det er ikke personlig, men dømmingen var forferdelig. Jeg kommer ikke til å snakke med ham (dommeren) – hva er poenget? Han vet at jeg synes han er en god dommer, og derfor skjønner jeg ikke hva som skjedde i dag, sa Bilic, ifølge BBC.

– Jeg er den første til å si at det er vanskelig for dommerne med tempoet i spillet, men du kan ikke ende opp med å gjøre feil i alle avgjørende situasjoner, som det var mange av. Du kan leve med én, du kan leve med to, men ikke med så mange.

– Jeg ser ikke ingen grunn til at jeg skal bli straffet. Jeg har blitt straffet nok i mine øyne.

Før den dramatiske avslutningen sendte Nacer Chadli West Bromwich i ledelsen før Sofiane Feghouli utlignet for London-laget. West Ham faller til 10.-plass på tabellen. West Bromwich ligger to plasser over.

Håvard Nordtveit satt på benken hele kampen for West Ham.

Southampton-seier

Everton og Romelu Lukaku maktet på sin side ikke å følge opp forrige helgs eventyrlige 6-3-seier mot Bournemouth. I Middlesbrough fikk lagene ett poeng hver med 0-0.

Sunderland var tilbake til gamle synder lørdag med et forsmedelig 0-4-tap for Southampton. Italienske Manolo Gabbiadini, som kom til klubben i januar, scoret de to første målene før pause, mens et selvmål av Jason Denayer og en scoring av innbytter Shane Long sørget for en solid Southampton-seier.

– En massiv seier for oss. Vi har vært litt ute å kjøre i det siste, og det har vært mye frustrasjon. Vi fortjente de tre poengene, sa Saints-kaptein Steven Davis, etter det som var lagets annen seier på de siste åtte kampene i Premier League.

Nedrykksstrid

Mannskapet til David Moyes imponerte med en sterk 4-0-seier mot Crystal Palace forrige serierunde og kunne avansert på tabellen med poeng, men ligger fortsatt på jumboplass etter nederlaget.

– Vi spilte ikke like godt som vi gjorde i forrige uke. Vi gjorde noen defensive feil, sa Moyes.

– Denne kampen er borte for oss nå. Vi må vinne noen kamper hvis vi skal ha et håp om å holde oss, så enkelt er det.

I bunnen av Premier League sliter også Crystal Palace, som har like mange poeng som Sunderland etter at også de tapte sin kamp lørdag. Joe Allen scoret oppgjørets eneste mål da Stoke vant 1-0 på hjemmebane.

