Sesongstarten kan flyttes på grunn av Johaug-straff

Hvert år bytter skiforbundet og skiskytterforbundet på hvem som skal ha tidlig eller sen sesongstart. Arrangementssjef Erik Østli ønsker å bytte til seg helgen 17. til 19. november, mot å gi avkall på 10. til 12. november, slik at Johaug kan gå på Beitostølen.

– Hvis Johaug velger å gå renn et eller annet sted i verden, den helgen hun er startklar, vil hun uansett bli fulgt av verdenspressen. Da vil heller ikke interessen for skiskytternes åpningshelg bli så stor den samme helgen. Vi tjener begge to på et bytte, sier Østli til Aftenposten.

Johaugs utestengelse gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

– I høst så jeg en nedadgående trend, fordi Therese Johaug ikke stilte opp. Hun er en atypisk løper, blid, skriver autografer og byr på seg selv. Det betyr mye for en arrangør, sier Østli.

De to forbundene sier til Aftenposten at de er villig til å gå i dialog.

(©NTB)