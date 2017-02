Røste: – Trist, krevende og uvirkelig dag

– Vi i skiforbundet må forholde oss til det regelverket som er, og det er en av de tingene som er krevende i en slik situasjon. Jeg sa innledningsvis at dette er en utøver som har vært en del av vårt fellesskap i ti år. Hun har virkelig bidratt til fellesskapet i denne tiden. Hun har også levert masse fantastiske resultater, kommenterer skipresident Erik Røste til NTB.

– Så havner hun i denne situasjonen som er helt fortvilet. Regelverket, slik det er, setter begrensninger i forhold til hva vi faktisk kan bidra med i en situasjon hvor hun virkelig hadde trengt oss. Det er noe av det jeg personlig synes er det mest krevende, legger han til.

Røste møtte norsk presse på det norske utøverhotellet Crystall i St. Moritz, der han er i forbindelse med alpin-VM. Han slo uten videre fast at dette var en trist dag for skisporten.

Uvirkelig

Skipresident var klar på at han opplevde fredagen, da Therese Johaug fikk en dom på 13 måneders utestengelse etter dopingsaken hennes, som uvirkelig.

– Å stå her og forklare at den kanskje aller flotteste utøveren vi har, en utøver som har bidratt til fellesskapet og norsk langrenn over lang tid, har blitt utestengt og fått en dom på 13 måneder er rart, sier Røste.

– Det er urealistisk. Jeg forstår Thereses reaksjon som jeg har lest i mediene. Det er forståelig at hun er fortvilet, og vi føler virkelig med henne på en dag som denne, understreker han.

– Så er jeg glad for, samtidig som jeg understreker at jeg ikke har hatt tid til å lese begrunnelsen for domfellelsen, at dommen så tydelig slår fast at forklaringene til Therese og lege Fredrik Bendiksen blir trodd. Det her handler ikke om juks. Det handlet kun om å behandle en sår leppe. Dessverre får det så store konsekvenser. Det er bare trist, slår Erik Røste fast.

Vil ikke spekulere

Erik Røste trår forsiktig når han uttaler seg om Johaug-saken, og han sier også at han foreløpig ikke har fått internasjonale reaksjoner. Han har ikke vært i kontakt med Det internasjonale skiforbundet (FIS), for eksempel.

– Tror du denne saken kan bli anket?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i om en anke er trolig. Det er det ikke opp til verken meg eller Norges Skiforbund å vurdere, svarer skipresidenten på NTBs spørsmål. Og han legger til:

– Vi i Norges Skiforbund har respekt for at domsutvalget i Norges Idrettsforbund har behandlet denne saken etter gjeldende regelverk, og det er et regelverk vi er en del av. Saken er behandlet innenfor den rettspraksisen som gjelder for denne type saker. Det har vi også respekt for.

Røste sier at både han og resten av skiforbundet ser fram til å ønske Johaug tilbake i langrenns- og skifamilien etter at utestengelsen er sonet, og på spørsmål om å vurdere straffens lengde ønsker han ikke å si stort.

– Jeg ønsker ikke å spekulere noe i straffens lengde. Jeg har respekt for at domsutvalget har vurdert det ut ifra det regelverket som gjelder. Utvalget har også vært helt tydelig på at det er utvist helt ubetydelig skyld. Det er det godt å registrere, sier Erik Røste.

(©NTB)