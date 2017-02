Pyeongchang-nedtelling med forventning og utfordringer

En meningsmåling offentliggjort denne uken viser at halvparten av Sør-Koreas befolkning overhodet ikke er interessert i at landet skal arrangere vinterlekene.

På ettårsdagen lanserte organisasjonskomiteen en kampanje for å skape blest om lekene, og satte i gang et lotteri for fordeling av billetter. Det kom 18.000 billettforespørsler i de to første timene, men det er nesten 1,2 millioner billetter å selge.

– Antall forespørsler er flere enn vi ventet, sa Sung Baik-you, som er talsmann for organisasjonskomiteen.

Arrangøren håper at sørkoreanere vil kjøpe 70 prosent av billettene. Det er frist til slutten av april med å melde sin interesse, og fordelingen blant de interesserte kjøperne skjer i mai.

Frykten for at glissent besatte tribuner og manglende stemning på arenaene i fjellene skal spolere festen er en hodepine for sørkoreanerne.

Værsikkert

Torsdag viste arrangøren stolt fram en "værsikker" fakkel inspirert av tradisjonelt hvitt porselen, som under fakkelstafetten skal beskytte OL-ilden under ugjestmilde forhold i høyfjellet.

Organisasjonskomiteens president Lee Hee-beom sa at man jobber for å få til nordkoreansk deltakelse i lekene, noe som vil ha stor symbolverdi og ditto sikkerhetsutfordringer.

– VI forbereder oss på et scenario hvor Nord-Korea vil delta, sa Lee under en pressekonferanse, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Som vanlig før olympiske leker er ikke alt klappet og klart, men alt tyder på at arenaer og infrastruktur vil bli klar i tide. Et høyhastighetstog fra flyplassen i Incheon ventes imidlertid å kunne tas i bruk først i desember, så stor margin er det ikke.

Enkelte nasjoner har klaget over utilfredsstillende kapasitet i utøverlandsbyen, og Lee medga at en korrupsjonsskandale som involverer president Park Geun-hye har bidratt til sponsortørke og budsjettsvikt.

Forbløffer

I et budskap som følger den offisielle invitasjonen til de deltakende nasjonene sa IOC-president Thomas Bach at vinter-OL vil være "et øyeblikk hvor Korea kan forbløffe verden".

Gunilla Lindberg, som leder IOCs koordineringskommisjon for lekene, sa at "vi kan føle hele Sør-Koreas støtte for lekene".

Den nevnte meningsmålingen tyder på at det er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Det er imidlertid avduket et nedtellingsur foran rådhuset i hovedstaden Seoul.

Testarrangementene på OL-arenaene er i full gang. Sist helg var det verdenscuprenn i langrenn og kombinert, og denne uken er det enkeltdistanse-VM skøyter. Til uken er det verdenscuprenn i hopp.

– For første gang kommer magien med olympisk idrett på snø og is til Korea, og Pyeongchang vil med dette bli til et senter for vinteridrett i Asia, sa Thomas Bach torsdag.

(©NTB)