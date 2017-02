Kurtovic og Sagosen månedens spillere i Europa

Det er første gang i historien til Det europeiske håndballforbundet (EHF) at begge som blir kåret til månedens spiller kommer fra samme nasjon.

25 år gamle Kurtovic er kåret til den beste spilleren sist måned på grunn av det hun har prestert på klubblaget Larvik. Hun ble kampens toppscorer da Larvik spilte 26–26 mot CSM Bucuresti i mesterligaen 27. januar. Kurtovic var også svært målkåt i to mesterligakamper spilt i november. Hun scoret også ikke mindre enn 19 mål da Larvik slo Oppsal 39–22 i serien 22. januar.

21 år gamle Sagosen er tildelt prisen for prestasjonene han bidro med da Norge dro til med EM-sølv i Frankrike.

– Det er en stor ære å bli tildelt en pris som månedens beste spiller. Det har gått svært bra både for Norge og meg selv i den siste tiden, og denne prisen er et resultat av det laget presterte under EM i Frankrike, sier Sagosen til EHF.

Sagosen pådro seg influensa rett etter VM, men er på for lengst på føttene igjen.

– Det tok en uke å bli kvitt det, men nå er jeg frisk og klar for mer action, sier Sagosen.

(©NTB)