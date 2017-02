Kilde jakter på Norges tredje utforgull

Svindal vant både i 2007 i Åre og seks år senere i østerrikske Schladming. Det er også blitt fire norske VM-sølv i øvelsen. Atle Skårdal sikret den første i Morioka i 1993. Lasse Kjus gjorde det samme i 1996 og 1999, mens Kjetil André Aamodt sikret sølvet forrige gang det var VM i St. Moritz, i 2003.

Flere utformedaljer er det ikke blitt på norske alpinister i årenes løp, så det er ingen enkel oppgave 24-åringen fra Lommedalen står foran.

Han forteller selv til NTB hva som er det viktigste som må på plass for å lykkes i VM-løypa i år:

– Det viktigste i denne løypa er å finne flyten og la skiene løpe. Det er en såpass "lett" trasé å kjøre i, at det ikke er så store problemer for noen å kjøre fort.

En gang har Kilde vært på toppen av seierspallen etter et utforrenn i verdenscupen. Det var i fjor i Garmisch-Partenkirchen. I år ble det 10.-plass der, i det siste rennet før VM. En eneste gang tidligere har han prøvd seg i utfor i VM-sammenheng, det var i Beaver Creek for to år siden. Da ble det 26.-plass.

Usikker Jansrud

Kjetil Jansrud skal også kjøre utforrennet, hvis ikke sykdommen utvikler seg til det verre. Han innledet VM med sølvmedalje i super-G og er blant de største favorittene også i utfor, men viruset som plager ham kan ødelegge mulighetene.

– Det er alltid en liten fare for at han må stå over utforrennet i og med at han har en liten sykdom. Det kan jo plutselig ble verre, så vi kan ikke gi noen garantier, forklarer legen, Marc Strauss. Han har ansvaret for å få gudbrandsdølen så frisk som mulig før rennet lørdag.

Jansrud innledet fartssesongen i år med seier i det første rennet i Val d'Isere i begynnelsen av desember. Han har sju seirer totalt i verdenscupen i utfor og ble toer i det siste rennet før VM i Garmisch-Partenkirchen. Uten ham vil opplagt de norske sjansene være svekket.

God følelse

Dermed kan det hende at Aleksander Aamodt Kilde får et ekstra press på seg i lørdagens utfor, men han er klar og vet hva som skal til.

– Det er han som finner den ideelle linjen som har de beste forutsetningene for å vinne her i denne "lette" traseen. Han som klarer å sitte lavt og være mest komfortabel underveis kommer til å vinne, mener Kilde.

Han understreker at marginene er ekstremt små, og at selv den minste feil kan få de største konsekvensene.

– En ørliten feil kan gi veldig store utslag i ei løype som dette. Det så du også i super-G onsdag. Erik Guay gjorde ingen feil, mens Kjetil og jeg hadde et par feil som kostet oss litt mye. Canadierne var bedre enn oss, forklarer Kilde.

– Hva tenker du om lørdagens løp?

– Jeg har en god følelse og går for ny medaljekamp lørdag. Det er ingen tvil om at jeg stiller på start for å vinne. Det er målet, sier Aleksander Aamodt Kilde til NTB.

