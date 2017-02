Johaugs manager synes straffen var strengt

– Vi har jo forholdt oss til at dette kunne komme. Vi synes jo at dette er en strengt straff, men er samtidig oppmerksom på at det må det reageres sterkt på doping. Vi mener jo at Therese burde frifinnes og at hun var uten skyld i det som skjedde, sier Ernst til NTB.

Han vil ikke si noe om Johaug allerede har bestemt seg for å anke saken eller ikke.

– Vi må bruke noen dager på å gå igjennom dommen. Vi har akkurat som dere fått den i hende, sier Johaugs manager.

Selve dommen var på tolv A4-sider.

Han opplyser at Therese Johaug fortsetter sin trening på egen hånd framover. For tiden er hun på Sjusjøen.

