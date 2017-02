Johaug vil tenke over dommen

– Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enig i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat, heter det i en kommentar sendt ut fra Johaugs advokat Christian B. Hjort.

(©NTB)